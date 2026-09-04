Corte de agua imprevisto para este viernes en Guaymallén y Godoy Cruz: ¿qué barrios afectará?

Un corte imprevisto de agua potable afecta a distintos sectores de Guaymallén y Godoy Cruz por la falta de dotación de agua cruda, por lo que Aguas Mendocinas pidió a los vecinos administrar con cuidado las reservas disponibles hasta que se normalice el servicio.

Aguas Mendocinas informó este viernes un corte imprevisto del servicio de agua potable que afecta a distintos sectores de Guaymallén y Godoy Cruz. La interrupción se produjo debido a la falta de dotación de agua cruda por parte del DGI.

En Guaymallén, las zonas alcanzadas por la interrupción son Dorrego, Villa Nueva, Las Cañas, San Francisco del Monte, Pedro Molina y San José.

En tanto, en Godoy Cruz, el corte afecta al distrito de San Francisco del Monte.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la interrupción del suministro, Aguas Mendocinas pidió a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible y mantener una reserva para las necesidades básicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona y almacenarla en recipientes limpios.

y almacenarla en recipientes limpios. Cuidar especialmente la reserva de agua disponible en el tanque domiciliario .

. Hacer un uso responsable y solidario del agua potable.

del agua potable. Regular el caudal de agua de las canillas.

Evitar utilizar lavarropas automáticos y lavavajillas mientras dure la interrupción.

mientras dure la interrupción. No utilizar agua para el riego de jardines .

. Controlar posibles goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Además, el organismo recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante las 24 horas, los 365 días del año.

Por el momento, Aguas Mendocinas informó la existencia del corte y las zonas afectadas, por lo que se recomienda a los vecinos de estos sectores administrar cuidadosamente el agua disponible hasta la normalización del servicio.