Corte de agua imprevisto en Mendoza: las zonas afectadas

Aguas Mendocinas informó un corte de agua por una rotura en un caño maestro. Pidieron a los vecinos cuidar el consumo y tomar precauciones mientras se realizan las reparaciones.

Aguas Mendocinas comunicó que una rotura en un caño maestro obligó a interrumpir el abastecimiento de agua potable en un sector importante de Ciudad.

Desde la empresa indicaron que los equipos técnicos ya están trabajando para resolver el inconveniente lo antes posible y pidieron a los usuarios tomar medidas preventivas hasta que se restablezca el servicio.

Las zonas afectadas por el corte de agua

El corte afecta la zona comprendida entre Gran Capitán y Posse, y desde Champagnat hasta Cicchitti.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, el organismo sugiere mantener una reserva de agua potable embotellada (al menos dos litros por persona) y conservarla en recipientes limpios.

También recordaron la importancia de usar el agua de forma responsable, regulando el caudal en las canillas y evitando el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Además, Aguas Mendocinas recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año, las 24 horas del día, y solicitó a los usuarios revisar posibles pérdidas en canillas e inodoros para evitar el desperdicio.