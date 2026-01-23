Corte de agua en Mendoza: Aysam ya colocó dos caudalímetros ¿cuándo se normalizará el servicio?

Aguas Mendocinas confirmó que los trabajos programados para este viernes 23 de enero concluyeron antes de lo previsto. Tras la instalación de dos nuevos caudalímetros en el sistema de distribución, comenzó la recuperación paulatina del servicio de agua potable en el Gran Mendoza.

La empresa Aysam informó que el operativo planificado para este viernes 23 de enero se desarrolló con éxito y en un plazo menor al estimado. Las tareas comenzaron a las 5 de la mañana y finalizaron cerca de las 9, es decir, en apenas cuatro horas, dos menos de lo previsto inicialmente. Además, indicaron que el corte de agua no fue mayor y que el servicio se reestablecerá de manera paulatina durante el día.

El personal operativo de Aguas Mendocinas, junto a la empresa contratista, completó la instalación de dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 y 450 milímetros de diámetro, ubicados a la salida del establecimiento potabilizador Luján II, una pieza clave del sistema que abastece a gran parte del Gran Mendoza.

Los dispositivos colocados se suman a una red de 10 macromedidores ya instalados, en el marco del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. Se trata de una iniciativa de gran envergadura que implica una inversión superior a los USD 5,1 millones y que tiene como objetivo mejorar la eficiencia, el control y la calidad del servicio de agua potable para más de 1.100.000 mendocinos.

Desde la empresa remarcaron que este tipo de obras permiten detectar pérdidas, optimizar la presión y garantizar una distribución más equitativa del recurso, especialmente en contextos de alta demanda.

Corte de agua en el Gran Mendoza: ¿cuándo se normaliza el servicio?

Según precisó Aysam, a partir de las 9.30 comenzó el proceso de recuperación paulatina del sistema y la purga de los acueductos. Sin embargo, aclararon que el restablecimiento total del flujo y la presión puede demorar varias horas, por lo que la normalización completa del servicio podría demandar entre 24 y 36 horas en los sectores afectados del Área Metropolitana de Mendoza.

Mientras tanto, las autoridades solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua disponible en los domicilios.

Recomendaciones clave para los usuarios

Para facilitar la estabilización del sistema y asegurar que el agua llegue a todos los hogares, Aguas Mendocinas difundió una serie de recomendaciones fundamentales: