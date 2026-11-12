Cortan media calzada en San Juan y Brasil: por qué volvieron a romper la calle y cuánto durará la obra

Aguas Mendocinas explicó que debieron realizar una nueva intervención por filtraciones en una antigua infraestructura que dañaron las losas. Los trabajos se extenderán durante aproximadamente 28 días y complican la circulación en una zona muy transitada en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz.

Una nueva obra volvió a complicar el tránsito en San Juan y Brasil, en la Ciudad de Mendoza, donde se realizó un corte de media calzada para renovar el sistema de alcantarillado. La intervención generó malestar entre automovilistas, peatones, vecinos y comerciantes, ya que se trata de un sector que había sido intervenido semanas atrás.

Desde Aguas Mendocinas (AYSAM) explicaron que los trabajos responden a un problema detectado en la infraestructura existente. Según informaron, una antigua cuneta presentaba filtraciones que provocaron daños en las losas y obligaron a realizar una nueva reparación.

La obra tendrá una duración estimada de 28 días y se ejecutará en dos etapas: primero sobre la media calzada del sector este y luego sobre la del oeste.

Por qué volvieron a romper la calle San Juan y Brasil

De acuerdo con el comunicado de AYSAM, la empresa contratista está realizando la renovación del sistema de alcantarillado que cruza desde la Plazoleta Barraquero hacia el Este.

La nueva intervención fue necesaria porque la infraestructura existente presentó filtraciones que terminaron afectando las losas de la calzada. Una vez finalizada la renovación del sistema de alcantarillado, se avanzará con la reparación y reconstrucción de las losas dañadas en el sector norte.

Mientras duren los trabajos, sobre calle San Juan permanecerá habilitada media calzada, por lo que se recomienda circular con precaución y buscar recorridos alternativos.

Vecinos y comerciantes, afectados por los cortes y las demoras

La nueva intervención se suma a otras obras que se desarrollan en distintos sectores del Gran Mendoza y vuelve a generar complicaciones en una zona de importante circulación.

Los comerciantes aseguran que los cortes dificultan el acceso de clientes y proveedores. Algunos señalaron que los repartos se complicaron y que quienes necesitan llegar a los locales deben realizar recorridos más largos.

También manifestaron preocupación por el impacto económico de las obras y por la falta de movimiento comercial. En otros sectores cercanos, comerciantes denunciaron caídas de entre el 40% y el 50% en las ventas durante los trabajos de renovación de redes.

Los vecinos, por su parte, mencionaron dificultades para caminar, acceder a sus viviendas y trasladarse en colectivo. A esto se suman los inconvenientes que generan los cortes y los cambios en la circulación.

Los trabajos de San Juan y Brasil no son los únicos que afectan la circulación. En la zona de Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen también se realizan intervenciones vinculadas con la renovación integral de las redes de agua y cloacas.

Ese proyecto fue planificado en siete etapas y tiene un plazo estimado de ejecución de 18 meses. En ese sector, los comerciantes también expresaron su preocupación por las demoras, la reducción de clientes y las dificultades para desarrollar sus actividades.