Cornejo busca modificar el Código Procesal Penal para que se juzgue más rápido a los delincuentes en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo presentará una reforma del Código Procesal Penal para que la Justicia realice audiencias por la tarde en delitos flagrantes. Afirma que busca frenar la “sensación de impunidad” y agilizar condenas.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó un nuevo proyecto de ley para que la Justicia provincial realice audiencias vespertinas en casos de delitos en flagrancia, una demanda histórica del Gobierno para agilizar los procesos judiciales y evitar que los sospechosos queden en libertad horas después de ser detenidos.

Durante un acto en San Rafael donde entregó equipamiento a la Policía, Cornejo explicó que la tecnología implementada en la fuerza de seguridad permite capturar a delincuentes “in fraganti”, pero la falta de audiencias después del mediodía hace que muchos recuperen la libertad sin ser juzgados. “Si el detenido llega al juzgado después de las dos o tres de la tarde, no hay audiencia y termina quedando libre”, señaló.

“De nada sirve tener una policía preparada si luego las personas detenidas no son juzgadas con la rapidez que la situación exige”, afirmó el Gobernador. “Vamos a presentar la semana próxima un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal. Apuntamos a que existan audiencias en todo momento y lugar, con mayores exigencias para jueces, fiscales y defensores. Este es un paso clave para que el sistema judicial acompañe el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ejecutivo”.

Este proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que se presentará en la Legislatura la semana próxima, busca que quienes cometen delitos flagrantes sean detenidos y juzgados inmediatamente, eliminando la práctica habitual del juicio abreviado que requiere la aceptación del imputado y su defensa, y que muchas veces termina con la liberación rápida del acusado.

Cornejo advirtió que la demora en la justicia no solo afecta la lucha contra delitos graves, sino también casos menores donde la Policía detecta actos sospechosos, pero la falta de respuesta judicial o de tipificación adecuada impide sancionar a los responsables. “Si no se aplica la ley con rapidez, quienes actúan bien pierden incentivos y quienes no quieren actuar se aprovechan”, sostuvo.

En San Rafael presentamos nuevo equipamiento, móviles y personal policial para reforzar la seguridad en todo el Sur provincial. Es parte de una inversión histórica de más de $22.000 millones, con un nivel de ejecución del 92%, destinada a modernizar el sistema de seguridad… pic.twitter.com/acMduhxNfN — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 7, 2025

En materia de seguridad, el gobernador remarcó que los delitos graves, como homicidios y robos agravados, han experimentado una reducción significativa en Mendoza, aunque reconoció que crecen los robos menores, asociados a la economía informal y problemas sociales. También alertó sobre un aumento en los femicidios y señaló que las muertes por accidentes viales superan a las causadas por hechos criminales.

Además, Cornejo lanzó un nuevo reclamo al Gobierno nacional y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que impulse en el Congreso las reformas al Código Penal propuestas desde Mendoza. Entre ellas, destacó la necesidad de aumentar las penas por encubrimiento y de incorporar la figura de suplantación de identidad, una modalidad en auge en los delitos digitales.