¿Continúan las tormentas? en qué zonas podría caer granizo

Defensa Civil retomó una Alerta Amarilla pero para algunas zonas este jueves. En esta nota, todo lo que tenés que tener en cuenta y las zonas donde se formarían las tormentas.

Luego de las fuertes tormentas de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por tormentas con posibilidad de granizo que afectaría a zonas del Este provincial. Este fenómeno se sentiría especialmente por la noche de este jueves.

¿En qué zonas podría caer tormentas este jueves?

Las tormentas de este jueves se darían en el Este de la provincia. Especialmente está pronosticado para San Martin, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que esa área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará el jueves 27-11-2025?

Este jueves estará Aago nublado con leve descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en la noche el sur provincial. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Viernes 28-11-2025

Algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Sábado 29-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Domingo 30-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Zonda en Malargue. Tormentas severas.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Lunes 01-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C