¿Continúan las máximas cercanas a los 20 grados?

Contingencias Climáticas señaló que para este martes se espera una máxima de 19 grados. Para mañana y el miércoles podría ascender a los 20.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que para este martes se espera una máxima cercana a los 20 grados, situación que se repetirá en los próximos días y se acentuará miércoles y jueves cuando sople Zonda.

¿Cómo estará este martes 04-08-2026?

Este martes está mayormente nublado con leve descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Estable en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 8°C

Miércoles 05-08-2026

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Estable en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C

Jueves 06-08-2026

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C

Viernes 07-08-2026

Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Sábado 08-08-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 3°C

Domingo 09-08-2026

Nubosidad en aumento con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 2°C