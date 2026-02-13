Continúa subiendo la temperatura: ¿a cuánto llegará este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que seguirá subiendo la temperatura en los próximos días. Para este viernes se espera que llegue a los 31 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes continuará el proceso que eleva la temperatura. Para este viernes se espera que la máxima ronde los 31 grados. Para la semana que viene llegaría a los 36 grados.

¿Cómo estará este viernes 13-02-2026?

Este viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C

Sábado 14-02-2026

El sábado estará caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 18°C

Domingo 15-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 21°C

Lunes 16-02-2026

Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Martes 17-02-2026

Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche.

Máxima: 36°C | Mínima: 23°C

Miércoles 18-02-2026

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste

Máxima: 30°C | Mínima: 23°C