Continúa nublado en Mendoza ¿qué pasa con el frío?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes continuará nublado pero sin lluvias. Para el fin de semana se esperan lloviznas en toda la provincia.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que la semana continuará nublada pero.sin mayores cambios de temperatura. Las máximas rondarán los 18 grados centígrados y las mínimas, los 8. Para el fin de semana sí se esperan lloviznas en casi toda la provincia.

Martes 02-06-2026

Cubierto a parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en la mañana. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

Miércoles 03-06-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en el sudeste provincial. Parcial nublado en sector centro y norte de la cordillera, precipitaciones en el sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Jueves 04-06-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Viernes 05-06-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Sábado 06-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Domingo 07-06-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: 4°C