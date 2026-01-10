Continúa la búsqueda de Rita, la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

Desde fines de diciembre, equipos de emergencia despliegan operativos en distintos puntos del Gran Mendoza y Lavalle, con drones, buzos y cortes de agua para facilitar el rastrillaje en terrenos complejos.

La provincia de Mendoza sigue conmocionada por la desaparición de una mujer que fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos durante una fuerte tormenta. El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando la víctima, identificada como Rita, fue sorprendida por el caudal del agua en la zona de Las Heras. Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que aún no logra dar con su paradero.

Los rastrillajes se realizan diariamente y abarcan distintos puntos del cauce, que atraviesa sectores de Las Heras, Guaymallén y Lavalle. En el operativo participan Bomberos del Cuartel Central, bomberos voluntarios de varios departamentos, efectivos de la Policía Rural y personal de Defensa Civil. Además, se utilizan drones, buzos especializados y helicópteros para recorrer áreas de difícil acceso.

El Departamento General de Irrigación dispuso cortes de agua en el zanjón para facilitar las tareas de búsqueda, aunque las lluvias recientes complicaron el trabajo de los equipos. La intensidad del caudal y la extensión del curso de agua son factores que dificultan la localización de la mujer.

Hasta el momento, no se han encontrado pertenencias ni rastros que permitan establecer con precisión dónde pudo haber quedado atrapada. Los especialistas señalan que la falta de cámaras de vigilancia en la zona y la magnitud del cauce hacen que la investigación dependa exclusivamente de los recorridos manuales y tecnológicos desplegados por los equipos de rescate.

La desaparición de Rita generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reclaman mayor seguridad y prevención en torno a los cauces urbanos. El caso visibilizó la vulnerabilidad de quienes viven cerca de canales y zanjones, donde las crecidas repentinas pueden transformarse en situaciones de alto riesgo.

El testimonio de allegados refleja la angustia que atraviesan desde hace días. La mujer era conocida en la comunidad y su ausencia mantiene en vilo a quienes esperan novedades. La decisión de hacer pública la búsqueda apunta también a que la sociedad se mantenga informada y pueda colaborar con cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Las autoridades confirmaron que los operativos de rastrillaje continuarán de manera ininterrumpida hasta agotar todas las posibilidades.