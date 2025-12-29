Continúa la Alerta Amarilla por tormentas y granizo: ¿a qué hora y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este lunes hay Alerta Amarilla por tormentas fuertes con mucha probabilidad de granizo. Afectaría a gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una Alerta Amarilla para gran parte de la provincia por tormentas muy fuertes y la posibilidad de granizo. En ese sentido, los vientos podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y las tormentas generar granizo.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas y granizo?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que gran parte de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

¿Dónde serían las tormentas?

Las tormentas serían en:

Oeste del Gran Mendoza

Este

Sur

¿A qué hora se darían las tormentas?

Las tormentas serían por la tarde noche de este lunes

¿Cómo estará este lunes 29-12-2025?

Este lunes estará caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Martes 30-12-2025

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Miércoles 31-12-2025

El miércoles estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Jueves 01-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 02-01-2026

Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 30°C | Mínima: 21°C

Sábado 03-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos leves del noreste.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C