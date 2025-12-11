Continúa la Alerta Amarilla por tormentas: ¿en qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la Alerta Meteorológica para la provincia.Será en el Este y Sur de la provincia. Puede, además, caer granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que persiste la Alerta Amarilla en la provincia por tormentas y la posibilidad de que caiga granizo. Este fenómeno puede afectar a zonas del Este y Sur de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este jueves 11-12-2025?

El jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste, lluvias y tormentas.

Máxima: 30°C | Mínima: 20°C

Viernes 12-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

Sábado 13-12-2025

El sábado estará caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Domingo 14-12-2025

El domingo estará inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C