Continúa la Alerta Amarilla por tormentas eléctricas y granizo: ¿en qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir otra Alerta por fuertes tormentas. Se sentirían en el Este de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por fuertes tormentas y la posibilidad de granizo. El fenómeno se sentiría en el Este provincial y luego podría extenderse hacia el Sur durante esta tarde.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que la zona Este de la provincia será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntua

¿Cómo estará este martes 06-01-2026?

Este martes estará parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Miércoles 07-01-2026

El miércoles habrá nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Jueves 08-01-2026

El jueves está mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 19°C

Viernes 09-01-2026

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Sábado 10-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Domingo 11-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas.

Máxima: 38°C | Mínima: 21°C