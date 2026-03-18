¿Continúa fresco o sube la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles subirá algo la temperatura aunque se mantendrá la máxima en alrededor de los 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que aunque se mantendrá fresco, aumentará algo la temperatura en la provincia. De esta manera, la máxima se ubicará en alrededor de los 26 grados. Para el jueves se espera que supera los 30 y que luego descienda de manera considerable.

¿Cómo estará este miércoles 18-03-2026?

Este miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

¿Qué pasa el jueves 19-03-2026?

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, e inestable hacia la noche con tormentas, vientos leves del este. Zonda en Malargue. Desmejorando en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 20-03-2026

El viernes estará mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 18°C

Sábado 21-03-2026

El sábado estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 14°C

Domingo 22-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 13°C

Lunes 23-03-2026

Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura.

Máxima: 21°C | Mínima: 13°C