Continúa el frío en Mendoza: qué día será el más helado

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que esta semana continuará muy fría. El jueves, será el peor día con una máxima de 14 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia señaló que está semana Mendoza estará muy fría con mínimas cercanas a los 4 grados y Máximas que no superarán los 20.

En ese sentido, el jueves será el más frío con una máxima que alcanzará solo los 14 grados.

¿Cómo estará este martes 19-05-2026?

Este martes habrá tiempo bueno, cielo con poca nubosidad, heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

Miércoles 20-05-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 21-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 22-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 23-05-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C