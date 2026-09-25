¿Continúa el calor o baja la temperatura? qué pasa tras el Zonda

Contingencias Climáticas advirtió que este viernes continuará caluroso en Mendoza. La máxima se mantendrá en los 31 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que tras el fenómeno de viento Zonda que se vivió este jueves en la provincia, esta jornada se vivirá calurosa y con efecto Zonda, producto de que continuará soplando viento caliente en altura.

El viernes 25-09-2026 continuará caluroso

Este viernes continuará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur en la mañana. Zonda en precordillera y Malargue. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Sábado 26-09-2026

El sábado habrá tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Zonda en Malargue. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 13°C

Domingo 27-09-2026

El domingo, en tanto, habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 16°C

Lunes 28-09-2026

El lunes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 15°C

Martes 29-09-2026

El martes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 10°C

Miércoles 30-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C