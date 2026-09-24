Quedó viuda por un accidente y piden la solidaridad de los mendocinos para ayudarla con sus dos hijos pequeños

La muerte de Daniel en un choque en Las Heras dejó a su esposa Daiana Pinna al frente de la crianza de un bebé de tres meses y un niño de cuatro años. Una amiga lanzó una campaña solidaria que ya reunió pañales y ahora solicitan talles más grandes, alimentos y artículos de higiene

El viernes 11 de septiembre, un choque en la intersección de Dr. Moreno y Pellegrini terminó con la vida de Daniel, motociclista y sostén económico de su hogar. Su esposa, Daiana Pinna, quedó al frente de la crianza de sus dos hijos pequeños en un contexto de dolor y necesidad.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad y sus allegados lo que derivó en la movilización solidaria por parte de una amiga de la viuda que rápidamente se expandió en redes sociales.

La campaña solidaria

La iniciativa fue impulsada por Florencia Heredia Gaitán, conocida en redes como @flordemomsud, quien decidió acompañar a su amiga en este momento crítico. A través de videos en TikTok e Instagram, difundió la necesidad de colaborar con la familia y puso a disposición un canal directo para coordinar donaciones.

El llamado tuvo una respuesta inmediata: vecinos y usuarios de redes sociales se organizaron para acercar ayuda, demostrando el poder de la solidaridad mendocina.

Cómo colaborar

Las donaciones materiales pueden coordinarse directamente con Florencia a través de sus redes sociales. En tanto, los aportes económicos deben realizarse verificando siempre que el alias corresponda a la titular mencionada.

La difusión responsable es clave: compartir la campaña en redes sociales amplía el alcance y asegura que más personas puedan sumarse, siempre evitando intermediarios o información no verificada.

Nuevas necesidades

Gracias a la repercusión, la familia ya recibió gran cantidad de pañales talle M, lo que permitió cubrir esa necesidad inicial. Ahora, el pedido se centra en:

Pañales XXG y XXXG , adecuados para el crecimiento de Natán.

, adecuados para el crecimiento de Natán. Leche entera para el niño de 4 años.

para el niño de 4 años. Toallitas húmedas, jabón, talco y artículos de higiene para el bebé.

para el bebé. Alimentos no perecederos que aseguren la provisión diaria.

Además, se habilitó un canal para aportes económicos mediante el alias drociopinna, a nombre de Rocío Daiana Pinna, con el fin de evitar confusiones y garantizar transparencia. También existe una cuenta para transferencias desde Chile.