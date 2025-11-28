Conocé qué día arrancan las clases en 2026

La Dirección General de Escuelas confirmó un calendario con 190 días de clase y más horas que el mínimo nacional.

La provincia de Mendoza ya definió su calendario escolar 2026, que contará con 190 días de clases, cumpliendo con la normativa nacional y manteniendo un diferencial histórico en la carga horaria. La medida busca garantizar mayor tiempo de enseñanza y fortalecer la calidad educativa en todos los niveles.

Según lo informado, el Nivel Inicial tendrá un mínimo de 630 horas reloj, mientras que el Nivel Primario alcanzará 840 horas reloj, superando en 80 horas el piso nacional. En tanto, el Nivel Secundario contará con 940 horas reloj, lo que representa 40 horas más que lo exigido por el Ministerio de Educación de la Nación.

Este esquema se sostiene gracias a la media hora extra diaria que Mendoza aplica en la jornada escolar desde hace años, lo que le permite ubicarse por encima de otras jurisdicciones en cantidad de horas efectivas de clase.

Especialistas en educación remarcan la importancia de esta decisión. “Más tiempo en el aula significa más oportunidades de aprendizaje y mejores resultados pedagógicos”, señaló un referente académico consultado.

La previsibilidad también es un punto clave. Con un calendario definido de 190 días, docentes y familias podrán organizar con anticipación actividades, evaluaciones y proyectos escolares, evitando improvisaciones y asegurando continuidad pedagógica.

Desde el ámbito pedagógico se destaca que la provincia mantiene una política sostenida en el tiempo. “Mendoza ha consolidado un diferencial que impacta directamente en la calidad educativa y en la formación de sus estudiantes”, explicó Bibiana Zoppi especialista en gestión escolar.

En definitiva, el calendario escolar 2026 no solo cumple con la normativa nacional, sino que reafirma el compromiso de Mendoza con la calidad educativa. A la vez ayuda a los padres a poder planificar las vacaciones y poder tener en cuenta los días específicos de las actividades para poder organizarse con tiempo de cara al próximo año escolar.