Conocé los desvíos de colectivos en el microcentro de Mendoza por el operativo en la Legislatura

Las manifestaciones por el debate minero obligaron a desplegar un fuerte operativo para garantizar el orden en el centro mendocino, con cortes de calles y cambios en los recorridos de colectivos.

El centro de Mendoza vive una jornada marcada por la tensión social y política. La Legislatura provincial sesiona para debatir la nueva normativa minera, un tema que generó movilizaciones en las inmediaciones. Ante la magnitud de la convocatoria, se dispuso un operativo especial con vallados, presencia policial y cortes de tránsito en arterias clave.

La Casa de Gobierno y la Legislatura se encuentran rodeadas por efectivos de seguridad, con accesos restringidos y desvíos que afectan directamente la circulación de colectivos y vehículos particulares. Las autoridades remarcaron que las medidas buscan garantizar el orden y la seguridad de los manifestantes y transeúntes, aunque impactan de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros.

📌 Calles cortadas

España entre Rivadavia y Espejo.

entre Rivadavia y Espejo. Patricias Mendocinas entre Gutiérrez y Rivadavia.

entre Gutiérrez y Rivadavia. Espejo entre 9 de Julio y Patricias Mendocinas.

Desvíos de colectivos

Grupo 100 – Líneas 125-126 Montevideo – Chile – Las Heras a su recorrido.

Montevideo – Chile – Las Heras a su recorrido. Grupo 300 – Líneas 309-319-313-316-319-320-330-331-350-371

Grupo 400 – Líneas 400-401-402-440-441-442-461-468

Grupo 500 – Líneas 520-521-524-525-531-532-533-534-540-541-542-543-549-550-558-562-563

Grupo 600 – Líneas 610-612-640-670

Grupo 700 – Línea 720

Grupo 900 – Líneas 905-910-912 Patricias Mendocinas – Necochea – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias Mendocinas a su recorrido.

Patricias Mendocinas – Necochea – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias Mendocinas a su recorrido. Grupo 300 – Línea 305 España – Montevideo – Chile – Gutiérrez – España a su recorrido.

España – Montevideo – Chile – Gutiérrez – España a su recorrido. Grupo 700 – Línea 740 Gutiérrez – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias Mendocinas a su recorrido.

Gutiérrez – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias Mendocinas a su recorrido. Grupo 800 – Línea 823 Necochea – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias Mendocinas a su recorrido.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que los cambios se mantendrán mientras dure el operativo de seguridad y recomendó a los usuarios del transporte público consultar previamente los recorridos. El objetivo es minimizar las demoras y garantizar la circulación en un contexto de alta tensión social.