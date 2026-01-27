Conocé el bosquecito con pileta ubicado en el medio de la montaña

Un espacio natural único frente al dique Potrerillos, rodeado de montañas y pensado para disfrutar en familia con servicios completos y tarifas accesibles para todo público.

En pleno corazón de la cordillera, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, existe un espacio que combina naturaleza, descanso y aventura. Rodeado de montañas imponentes y aire puro, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la tranquilidad.

Este lugar se distingue por ofrecer comodidades que no siempre se encuentran en un entorno natural. Parcelas amplias, fogones para compartir comidas al aire libre y un entorno seguro lo convierten en un destino atractivo para familias, grupos de amigos y visitantes que desean vivir la experiencia de acampar sin resignar confort.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo UNCuyo (@turismo_uncuyo)



Hablamos del Camping El Bosquecito, un espacio administrado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), ubicado en Potrerillos, Luján de Cuyo, frente al majestuoso dique. Allí, la propuesta se completa con una pileta habilitada durante toda la temporada de verano, lo que lo transforma en un sitio único para disfrutar del calor mendocino.

El Bosquecito se mantiene activo durante todo el año, aunque la temporada estival es la más elegida por quienes buscan combinar descanso y actividades al aire libre. La Secretaría de Bienestar Universitario impulsa este espacio como un punto de encuentro para la comunidad universitaria y el público en general, con tarifas diferenciadas que lo convierten en una opción económica y accesible.

Entre sus servicios se destacan las churrasqueras con parrillas, duchas con agua caliente, parcelas para acampar y una proveeduría que funciona los fines de semana y feriados. Todo pensado para que la experiencia sea cómoda y segura, sin perder la esencia de estar en contacto directo con la naturaleza.

Las tarifas vigentes para esta temporada. Los estudiantes de la UNCUYO abonan $7.000, mientras que los mayores de la comunidad universitaria pagan $10.000. Para el público en general, los valores rondan entre $9.000 y $13.000, con descuentos especiales para jubilados.

Cómo llegar paso a paso: