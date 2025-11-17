Conmoción en Mendoza por la muerte en un accidende de dos jóvenes de 18 y 17 años: chocaron en moto contra un poste de luz

Mendoza se encuentra de luto y otra vez por un accidente de tránsito. Esta vez, dos jóvenes murieron durante la madrugada de este domingo en un grave accidente vial ocurrido en Tupungato. El siniestro se registró alrededor de la 1.10 en avenida Correa, a pocos metros de Bodega Covitu.

Según la información preliminar, las víctimas fueron un joven de 17 años, quien manejaba una motocicleta Mondial, y otro de 18, que viajaba como acompañante. Ambos se desplazaban en sentido este–oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público.

El golpe fue tan violento que los dos jóvenes murieron en el lugar.

Al sitio llegó el ayudante fiscal, Carlos Frías, quien dispuso las actuaciones correspondientes, mientras que Policía Científica y Personal de Investigaciones trabajaron en el relevamiento de la escena para establecer con precisión qué ocurrió.

El trágico episodio vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad vial en toda la provincia.