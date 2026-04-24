Conmoción en Mendoza: imputaron a una madre por maltrato infantil tras detectar cocaína en su bebé

La mujer, de 26 años, fue acusada por lesiones y por haber transmitido la sustancia a través de la lactancia.

Un nuevo caso de maltrato infantil en Mendoza genera alarma. Una joven madre de 26 años fue imputada por la Justicia luego de que su bebé presentara lesiones leves y diera positivo de cocaína en sangre. El hecho fue investigado por el fiscal Lauro Monticone, quien dispuso la imputación por lesiones leves y lesiones culposas, tras reunir las primeras pruebas del caso.

El menor fue asistido en el Hospital Humberto Notti, donde ingresó con signos de golpes. A diferencia de otros casos recientes, el niño no requirió internación prolongada, ya que las lesiones fueron catalogadas como leves. Sin embargo, los estudios médicos revelaron un dato clave: la presencia de cocaína en su organismo, lo que activó de inmediato los protocolos judiciales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre habría consumido cocaína, y la sustancia habría sido transmitida al bebé a través de la leche materna durante la lactancia.

Esta hipótesis es la principal línea de investigación, aunque no se descartan otras posibilidades. La Justicia busca determinar con precisión las circunstancias en las que el niño estuvo expuesto a la droga.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, mientras avanza la causa. La imputación por maltrato infantil incluye tanto las lesiones físicas como la exposición del menor a sustancias ilegales, lo que podría agravar su situación procesal en función de los resultados de las pericias.

Un niño murió por presunto maltrato infantil

Este episodio se conoce en paralelo a otro hecho que se conoció en la mañana de este viernes. Estamos hablando de la muerte de un niño de 1 año y 9 meses que permanecía internado en el Hospital Notti tras sufrir graves lesiones compatibles con el síndrome de zamarreo y permanecer varios días internado.

En ese caso, el padrastro del menor fue imputado y enfrenta una causa que podría derivar en prisión perpetua.