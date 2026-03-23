Conmoción en Las Heras: casi mata a su ex y a un bebé

El violento episodio dejó a una mujer y a un adolescente heridos, mientras que el agresor terminó internado en estado crítico tras provocarse un corte en el cuello. La Fiscalía de Violencia de Género investiga el caso y analiza medidas de protección para la familia.

Un dramático episodio de violencia de género conmocionó a Las Heras, donde un hombre ingresó a la vivienda de su ex pareja, la atacó con un arma blanca e intentó agredir a un bebé. El hecho ocurrió en una casa de calle San Luis y dejó a varias personas heridas.

La víctima, una mujer de 27 años, sufrió lesiones de arma blanca y debió ser trasladada de urgencia para recibir atención médica. En medio del ataque, el agresor también intentó herir a un bebé de nueve meses, pero la intervención de un adolescente de 15 años evitó que la situación terminara en tragedia.

El joven, que resultó lesionado durante el forcejeo, logró frenar al atacante y proteger tanto a la mujer como al niño. Tras la agresión, el hombre se autolesionó en el cuello y quedó internado en estado delicado bajo custodia policial.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa quedó en manos de la Fiscalía de Violencia de Género, que investiga las circunstancias del hecho. “Estamos frente a un caso extremo de violencia, donde la rápida reacción de un menor evitó una tragedia mayor”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Vecinos de la zona manifestaron su conmoción por lo ocurrido y remarcaron que el agresor ya había tenido episodios de violencia previos. Los investigadores buscan determinar si existían denuncias anteriores y si la víctima contaba con medidas de protección vigentes.

Especialistas en violencia de género consultados remarcaron que “estos ataques suelen estar precedidos por señales de alerta que deben ser atendidas con rapidez por la Justicia y los organismos de seguridad”. El caso vuelve a poner en debate la eficacia de los mecanismos de prevención y asistencia en la provincia.