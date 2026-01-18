Conmoción en el centro: un hombre murió tras descompensarse en la vía pública

Personal policial y médicos del Servicio Coordinado de Emergencias trabajaron en el lugar para asistir al sujeto, pero no lograron reanimarlo. El episodio ocurrió frente a un local de comidas rápidas.

Un hombre se desplomó en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta, frente a un reconocido local de comidas rápidas. Según confirmaron fuentes policiales y médicas, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte en el lugar, pese a los intentos de reanimación.

El hecho ocurrió cerca del mediodía y rápidamente llamó la atención de los transeúntes que circulaban por una de las arterias más concurridas de la capital mendocina. Testigos relataron que el hombre caminaba por Garibaldi cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y cayó contra la vidriera de un comercio, quedando tendido en la vereda. La escena generó conmoción entre quienes presenciaron el episodio.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados del local y vecinos de la zona intentaron asistirlo mientras se comunicaban con el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC). Una ambulancia llegó rápidamente y el personal médico realizó maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro. Finalmente, se constató el deceso en plena vía pública.

Las autoridades trabajan para establecer la identidad y edad del fallecido, además de precisar las circunstancias que derivaron en la descompensación. En el lugar se desplegó personal policial que resguardó la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes. Una mancha de sangre, producto del golpe contra el vidrio del comercio, rodeaba el cuerpo, lo que acentuó la impresión entre los presentes.