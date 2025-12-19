Confirmaron las posibles causas de muerte de Kenya, la última elefanta del ex Zoológico de Mendoza

A pocos días de su fallecimiento en un santuario de Brasil, se conocieron los primeros resultados de los estudios post mortem de Kenia, la elefanta africana que pasó más de cuatro décadas en cautiverio en Mendoza.

La muerte de Kenia, la última elefanta del ex Zoológico de Mendoza, conmovió a gran parte de los mendocinos. En las últimas horas, el Santuario de Elefantes de Brasil, donde el animal había sido trasladado en julio de 2025, difundió resultados preliminares de los estudios post mortem que dan cuenta de un estado de salud severamente deteriorado e irreversible.

Kenia falleció el pasado 16 de diciembre en el predio ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso, apenas cinco meses después de concretarse un operativo histórico que marcó el cierre definitivo de la etapa de elefantes en cautiverio en la provincia. Si bien la necropsia completa aún no finalizó, los primeros hallazgos médicos permiten trazar un panorama claro sobre las condiciones que atravesaba la elefanta.

Según el informe difundido por la Fundación Ele y los veterinarios del santuario, Kenia presentaba graves afecciones respiratorias, con lesiones pulmonares compatibles con una infección crónica avanzada, que incluso podría estar asociada a tuberculosis. Las radiografías realizadas evidenciaron infiltraciones en ambos pulmones y un colapso alveolar, signos de una enfermedad de larga data.

Además, los especialistas detectaron un cuadro de osteomielitis severa, una infección ósea profunda causada por bacterias y hongos, que compromete la médula ósea y provoca dolor intenso, inflamación y fiebre persistente. A esto se sumaron hallazgos preocupantes en la cavidad abdominal: nódulos, úlceras y un quiste de gran tamaño en distintos órganos.

Los diagnósticos fueron confirmados por una patóloga y validados por veterinarios especializados en grandes animales, quienes coincidieron en que se trata de patologías crónicas, desarrolladas mucho antes del traslado a Brasil. Desde el santuario remarcaron que estos problemas de salud son compatibles con los efectos del cautiverio prolongado, tanto en el antiguo zoológico como en su etapa posterior como Ecoparque Mendoza.

Si bien los estudios continúan para determinar con precisión la causa final de muerte, los responsables del santuario indicaron que los resultados preliminares muestran un daño acumulativo producto de décadas de encierro en condiciones inadecuadas para una elefanta africana.