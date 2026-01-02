Confirmaron el primer caso en Mendoza de la variante K de la gripe A H3N2: ¿qué precauciones hay que tener?

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en la provincia. Se trata de un caso importado, correspondiente a un turista español que permanece internado con un cuadro grave.

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron este viernes el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en la provincia, una variante que actualmente lidera los contagios en Europa y el hemisferio norte y que es conocida popularmente como la “súper gripe” por su alta transmisibilidad.

La confirmación fue realizada por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, luego de que se determinara que un paciente internado cursa la infección con este subclado específico del virus de influenza A H3N2. Hasta ahora, en Argentina se registraron seis casos: en Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.

Según la información oficial, el paciente es un turista español que arribó a Mendoza para pasar las Fiestas. A los pocos días comenzó a presentar síntomas compatibles con gripe, como fiebre y dificultad respiratoria. Inicialmente, fue atendido en la guardia del Hospital Central y luego derivado al hospital Carrillo, donde continúa internado.

El cuadro fue catalogado como grave, ya que el hombre presenta comorbilidades que agravan su estado de salud, entre ellas EPOC, cáncer de próstata y artritis. Desde el Ministerio de Salud señalaron que se activaron todos los protocolos sanitarios, incluyendo el envío de muestras al Instituto Malbrán.

El caso había sido informado el miércoles 31 de diciembre como gripe A H3N2, pero recién en las últimas horas se confirmó que correspondía específicamente al subclado K.

Qué es la variante K de la gripe H3N2

Especialistas aclararon que no se trata de una variante nueva, sino de una mutación dentro del virus de gripe A H3N2, que ya circuló en temporadas anteriores. Sin embargo, remarcan que el subclado K presenta una mayor capacidad de contagio, lo que explica el fuerte aumento de casos observado en países del norte.

En Europa y el este de Asia, esta variante provocó un adelantamiento de la temporada de gripe, con un incremento rápido de casos y hospitalizaciones, lo que encendió las alertas sanitarias a nivel internacional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que, hasta el momento, no se detectó un aumento significativo en la gravedad clínica, ni en tasas de internación en terapia intensiva o mortalidad. No obstante, advirtió que las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen ser más severas en adultos mayores.

Las autoridades provinciales coincidieron en que el principal riesgo está asociado a la mayor transmisibilidad, especialmente en personas con factores de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas.