Confirmaron cuándo comienzan las obras en el Acceso Sur: habrá cortes totales y cambios en la circulación

El Gobierno de Mendoza puso fecha al inicio de una de las obras viales más importantes de los últimos años. Los trabajos en el Acceso Sur comenzarán en agosto, incluirán una tercera trocha y obligarán a modificar el tránsito durante varios meses.

Miles de conductores que circulan diariamente por el Gran Mendoza deberán prepararse para importantes cambios. El Gobierno provincial confirmó que el próximo 1 de agosto comenzará la esperada remodelación integral del Acceso Sur, una obra clave que busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados de Mendoza y que implicará cortes, desvíos y modificaciones temporales en el tránsito.

La intervención forma parte del plan de infraestructura financiado con fondos del resarcimiento y contempla la ampliación de la Ruta Nacional 40 mediante la incorporación de una tercera trocha en sectores estratégicos de Luján de Cuyo.

Cuándo empiezan las obras en el Acceso Sur

La fecha de inicio fue confirmada por la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, quien explicó que los trabajos comenzarán el 1 de agosto y se ejecutarán en simultáneo en distintos sectores de la traza.

La modernización abarcará cerca de 16 kilómetros del Acceso Sur, una vía por la que circulan miles de vehículos cada día y que conecta varios departamentos del área metropolitana. El objetivo principal es aumentar la capacidad de circulación, reducir demoras y brindar mayor seguridad vial en una zona que presenta una fuerte demanda de tránsito.

Cómo serán los cortes y desvíos en el Acceso Sur

Uno de los aspectos que más preocupa a los automovilistas es el impacto que tendrá la obra sobre la circulación diaria.

Según informaron desde el Gobierno, en el tramo comprendido entre Juan José Paso y Azcuénaga se realizarán cortes totales sobre la calzada principal. Durante ese período, los vehículos deberán circular obligatoriamente por las colectoras.

Las interrupciones no abarcarán toda la extensión de la obra al mismo tiempo. Los trabajos avanzarán por sectores de aproximadamente un kilómetro para intentar minimizar las complicaciones y mantener la circulación en la zona.

Las autoridades adelantaron que se buscará coordinar cada etapa para reducir el impacto sobre vecinos, trabajadores y conductores que utilizan diariamente el corredor.

La remodelación estará dividida en dos grandes sectores que avanzarán de manera simultánea. Uno de los frentes comenzará entre Juan José Paso y Azcuénaga, avanzando en dirección norte-sur por la margen oeste.

El segundo tramo se desarrollará desde la zona de la Ruta Nacional 7 hacia Azcuénaga, avanzando en sentido contrario.

De esta manera, las empresas adjudicatarias trabajarán desde extremos opuestos para acelerar la ejecución del proyecto y reducir los tiempos generales de obra.

El eje central de la intervención será la ampliación del Acceso Sur con la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación en sectores de Luján de Cuyo. La medida busca dar respuesta al crecimiento del parque automotor y a la saturación que registra actualmente la Ruta 40 en horarios pico.