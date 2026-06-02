Conductor ebrio en Maipú: manejaba con cinco veces más del máximo permitido

Conductor ebrio en Maipú: manejaba con cinco veces más del máximo permitido

Policiales

Un control de la Policía Vial en conjunto con la Subcomisaría Coquimbito terminó con la detención de un hombre que circulaba en una Chevrolet S10. El test de alcoholemia arrojó 2,25 g/l y el vehículo fue secuestrado por orden del Juzgado Contravencional.

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Redacción ElNueve.com

En la madrugada del martes, cerca de las 00:30 horas, efectivos de la Policía Vial junto a personal de la Subcomisaría Coquimbito realizaron un operativo de tránsito en la intersección de calles Urquiza y Gómez, en el departamento de Maipú.

Durante el procedimiento, se detuvo a un conductor, quien manejaba una Chevrolet S10. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado sorprendió a los agentes: 2,25 g/l de alcohol en sangre, más de cinco veces el límite permitido para particulares en Mendoza.

Ante la gravedad del caso, los efectivos procedieron a la retención del rodado y al traslado del conductor a la dependencia policial. El expediente quedó a disposición del Juzgado Contravencional, que deberá definir las sanciones correspondientes.

La normativa vigente en la provincia establece un máximo de 0,5 g/l para conductores particulares, mientras que para profesionales y principiantes rige la tolerancia cero. El nivel detectado en este caso representa un riesgo extremo para la seguridad vial, especialmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular.

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