Accidente en Las Heras: una moto con tres ocupantes chocó con un auto y dos mujeres sufrieron heridas de gravedad

Tras el choque, las dos mujeres fueron asistidas por el SEC y derivadas al Hospital Central y al Hospital Lagomaggiore. La niña de 4 años que viajaba en la moto no presentó lesiones de gravedad.

Dos mujeres resultaron lesionadas este sábado al mediodía tras un accidente vial ocurrido en la intersección de calles Cipolletti y Perú, en Las Heras.

El hecho se registró cerca de las 13.20 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un choque entre un automóvil Honda Civic y una motocicleta Gilera 110 cc en la que se trasladaban tres personas.

Según fuentes policiales, la moto circulaba por calle Cipolletti en sentido este a oeste y, por causas que aún se investigan, impactó con el vehículo, que iba de norte a sur.

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta, una mujer de 35 años, sufrió traumatismos de gravedad y fue trasladada al Hospital Central. En tanto, una adolescente de 17 años que viajaba como acompañante también resultó con heridas de consideración y fue derivada al Hospital Lagomaggiore.

Por su parte, una niña de 4 años que iba en el mismo rodado no presentó lesiones de gravedad.

Al conductor del automóvil, de 20 años, se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.