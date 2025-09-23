Condenaron al policía que mató con un arma a su pareja y el jurado consideró que fue un “accidente”

El efectivo del Grupo Especial de Seguridad, Franco Cuello Nadal, recibió 4 años y 8 meses de prisión por el homicidio culposo de su pareja Valeria Noemí Ramírez. El jurado popular descartó el femicidio y calificó al disparo accidental.

El policía mendocino Franco Cuello Nadal fue condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por el homicidio culposo de su pareja, Valeria Noemí Ramírez, ocurrido en noviembre de 2022 en Godoy Cruz. El veredicto fue dado a conocer este martes en el Polo Judicial de Mendoza, un jurado popular decidió desestimar la figura de femicidio y consideró el hecho como accidental.

El caso tuvo amplia repercusión porque Cuello Nadal había sido acusado inicialmente de femicidio, delito que prevé prisión perpetua, la Fiscalía intentó demostrar que el disparo fue con intención. Sin embargo, la defensa del policía pidió un veredicto de no culpabilidad, sostenían que el autor del disparo fue su hijo de 4 años mientras manipulaba el arma del padre.

Según la versión del policía, el disparo que terminó con la vida de Valeria Ramírez se produjo de forma involuntaria mientras Cuello manipulaba su pistola 9 milímetros en la vivienda del barrio La Gloria, donde convivían junto a sus dos hijos pequeños.

El jurado consideró que si fue el policía quien efectuó el disparo, pero no se acreditó la intención de matar, ya que consideraron que se trató de un accidente y por eso descartó la imputación por femicidio.

El uniformado, integrante del Grupo Especial de Seguridad (GES), también recibió la inhabilitación para ejercer la patria potestad y una inhabilitación especial por ocho años para ocupar cargos públicos. Permanecerá detenido hasta completar su condena de 4 años y 8 meses de prisión.