La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó que la evaluación de comprensión lectora para ingresar como Personal Técnico y Administrativo – Oficial de Tercera, clase 13, se realizará el 12 de diciembre de 2026. Los aspirantes deberán consultar previamente el lugar, horario y aula asignados.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza estableció la fecha y las sedes para la próxima etapa del concurso de ingreso al Poder Judicial, destinado a cubrir cargos de Personal Técnico y Administrativo – Oficial de Tercera, clase 13.

Según lo dispuesto por la Acordada 32748, el examen de comprensión lectora se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre de 2026 en distintas localidades de la provincia, de acuerdo con la circunscripción judicial en la que se inscribió cada postulante.

La evaluación será obligatoria, presencial, escrita y excluyente. Podrán participar quienes hayan aprobado previamente la instancia de evaluación virtual, que se desarrolló los días 29 de octubre y 6 de noviembre.

Dónde se rendirá el examen de comprensión lectora

Los aspirantes deberán presentarse en la sede correspondiente a su circunscripción judicial:

Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en el Centro Universitario, Ciudad de Mendoza.

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en el Centro Universitario, Ciudad de Mendoza. San Rafael y General Alvear: Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, en Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael.

Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, en Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael. Malargüe: Escuela N° 4-018 “General Manuel Nicolás Savio” (ESTIM), ubicada en avenida San Martín y Capdeville.

El horario, el aula y el lugar específico asignado a cada aspirante serán publicados en la página web del Poder Judicial y notificados por correo electrónico al domicilio electrónico declarado en el formulario de inscripción.

La distribución de los turnos dependerá de la cantidad de postulantes y de la capacidad disponible en cada establecimiento.

Cuántas personas están habilitadas para rendir

De acuerdo con la información oficial, los aspirantes habilitados para la evaluación de comprensión lectora se distribuyen de la siguiente manera:

Primera Circunscripción Judicial: 6.040 postulantes.

Segunda Circunscripción Judicial: San Rafael: 794. General Alvear: 211. Malargüe: 167.

Tercera Circunscripción Judicial: 994.

Cuarta Circunscripción Judicial: 475.

En total, 8.681 aspirantes quedaron habilitados para rendir esta instancia del concurso.

Cómo será el examen de comprensión lectora

La prueba consistirá en la lectura de un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz” de la Suprema Corte de Justicia y la resolución de un cuestionario relacionado con su contenido.

El examen tendrá 10 preguntas de opción múltiple, cada una con tres alternativas posibles (A, B y C). Solo una respuesta será correcta por pregunta.

Los participantes tendrán un tiempo máximo, estricto e improrrogable, de 30 minutos para completar la evaluación. El plazo comenzará a correr cuando el coordinador del aula dé la orden de inicio.

La instancia busca evaluar la capacidad de los aspirantes para leer con atención, comprender, relacionar ideas y aplicar la información de un texto institucional del ámbito judicial.

No se exigirán conocimientos jurídicos previos. Las respuestas deberán basarse exclusivamente en la información presentada en el texto, sin recurrir a suposiciones o experiencias personales.

Los postulantes podrán subrayar o realizar anotaciones marginales en el texto durante la lectura.

Qué deben llevar los aspirantes

Para poder rendir el examen, cada participante deberá cumplir con una serie de requisitos:

Presentarse puntualmente en el horario asignado. Solo se permitirá el ingreso al edificio en el horario de citación.

Llevar DNI vigente, en formato físico o desde la aplicación Mi Argentina, o pasaporte vigente.

Contar con una lapicera azul o negra. No se permitirá el uso de microfibra ni marcador.

Mantener apagados los teléfonos celulares, relojes digitales y cualquier otro dispositivo de comunicación durante la evaluación.

Una vez que el aspirante ingrese al aula, no podrá salir nuevamente por ningún motivo. Si lo hace, quedará excluido del concurso.

Al finalizar el tiempo establecido, deberá levantarse de su pupitre y entregar el examen. No hacerlo también será motivo de exclusión.

Cómo completar la hoja de respuestas

Las respuestas deberán marcarse en la hoja asignada para ese fin, rellenando completamente el círculo correspondiente a la opción elegida.

En la hoja de respuestas, el aspirante deberá:

Marcar correctamente los números de su DNI.

Seleccionar la respuesta que considere correcta para cada pregunta.

Firmar en el recuadro correspondiente.

La hoja de respuestas no podrá estar doblada, marcada fuera de las áreas establecidas ni rota. Si presenta alguno de estos inconvenientes, el postulante deberá solicitar un reemplazo.

En caso de cambiar la hoja, el tiempo de examen continuará corriendo.

Cualquier marca o escritura fuera de los espacios habilitados invalidará la evaluación.

Cuáles son los motivos de exclusión del concurso

La Suprema Corte de Justicia estableció que los aspirantes quedarán excluidos si:

Llegan después del horario en el que fueron citados.

Se presentan sin DNI o pasaporte vigente.

No marcan correctamente su DNI en el identificador de la hoja de respuestas.

Se retiran del aula después de haber ingresado y antes de finalizar el examen.

No entregan la evaluación una vez concluido el tiempo máximo.

Además, el contenido de las preguntas solo podrá ser impugnado en una instancia posterior. Durante el desarrollo de la prueba no habrá posibilidad de realizar consultas sobre las preguntas.

De esta manera, el concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza continuará con una nueva instancia eliminatoria, en la que los aspirantes deberán demostrar su capacidad de comprensión lectora para avanzar en el proceso de selección.