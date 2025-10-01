Con un helicóptero rescataron a un hombre que se cayó de un caballo en Potrerillos

Un hombre de 57 años fue trasladado en helicóptero al Hospital Central tras sufrir politraumatismos moderados en un accidente ecuestre en la zona de montaña.

Un importante operativo de rescate se desplegó este miércoles en Potrerillos, luego de que un hombre de 57 años identificado como J.D.T. sufriera un accidente al caer de su caballo en el Puesto Quebrada del Toro.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 y fue alertado por familiares de la víctima, quienes dieron aviso a las autoridades. Según informaron desde la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), el jinete sufrió la caída cuando el animal que montaba se desplomó sobre él, provocándole múltiples lesiones.

Operativo aéreo de rescate

Debido a la dificultad del terreno, se dispuso el traslado de un equipo de rescate con apoyo aéreo del helicóptero Halcón 2. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el patio del puesto, recostado sobre un colchón, tras haber sido movilizado previamente unos 300 metros desde el lugar exacto del siniestro.

Los rescatistas le practicaron maniobras de inmovilización de cuello y extremidades, y lo colocaron en un plano rígido para garantizar su estabilidad antes del traslado. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero hasta la capital mendocina.

Estado de salud

Una vez en el Hospital Central, los médicos diagnosticaron al paciente politraumatismos moderados, por lo que permanece bajo observación.

El procedimiento volvió a poner de relieve la importancia del trabajo coordinado entre la UPRAM y el servicio aéreo de rescate, fundamental en zonas de difícil acceso como la cordillera mendocina.