Con un auto robado fueron a rezar a El Challao, escaparon a los tiros de la Policía y terminaron detenidos tras una persecución

Los sospechosos fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad luego de un robo en una vivienda de Luján de Cuyo. Horas después fueron localizados en Las Heras, donde intentaron escapar, hubo disparos y finalmente quedaron arrestados.

Dos hombres fueron detenidos este jueves luego de protagonizar una persecución policial que incluyó disparos y una peligrosa fuga por las calles de Las Heras. Los sospechosos se movilizaban en una camioneta robada, que además llevaba patentes adulteradas, y están vinculados a un robo ocurrido en una vivienda de Luján de Cuyo.

La investigación permitió reconstruir sus movimientos a través del sistema de videovigilancia provincial. Antes de ser interceptados, los delincuentes habían pasado por el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, donde fueron detectados por efectivos policiales.

Todo comenzó tras un robo en una casa de Luján de Cuyo, ubicada sobre calle Los Parrales al 7400. Durante la huida, las cámaras de seguridad registraron que los autores escapaban en una Volkswagen T-Cross que había sido robada previamente en Ciudad de Mendoza.

Las primeras averiguaciones determinaron además que el vehículo circulaba con patentes correspondientes a otra camioneta del mismo modelo, las cuales también habían sido denunciadas como sustraídas días antes en Guaymallén.

A partir de ese momento, personal de la División Robos y Hurtos y de la División Sustracción de Automotores inició una investigación para localizar a los ocupantes.

Fueron al santuario de El Challao y allí comenzó la persecución

Las tareas de inteligencia permitieron detectar nuevamente la camioneta durante la jornada del miércoles, cuando circulaba por Las Heras. Según indicaron fuentes policiales, los ocupantes habían ingresado al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

Cuando los tres hombres salieron del predio religioso advirtieron la presencia de los efectivos e inmediatamente subieron al vehículo para escapar. Lejos de detenerse ante el control policial, realizaron maniobras peligrosas para abandonar el lugar, lo que dio inicio a una intensa persecución por distintas calles del departamento.

Durante la fuga, los delincuentes arrojaron distintos objetos desde el vehículo con la intención de deshacerse de posibles pruebas. Entre los elementos recuperados por los uniformados había teléfonos celulares, ropa, guantes y una linterna.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, los efectivos realizaron disparos contra la camioneta y lograron impactar uno de los neumáticos cuando el vehículo circulaba por el barrio Cementista.

Con la cubierta dañada, los sospechosos descendieron e intentaron continuar la fuga a pie, aunque finalmente dos de ellos fueron reducidos y detenidos por los policías.

Tras la captura, los investigadores inspeccionaron el vehículo y encontraron distintos elementos que serían utilizados para cometer delitos contra la propiedad.

Entre lo secuestrado había: dos inhibidores de señal, herramientas utilizadas para robos, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Además, durante la requisa a uno de los detenidos, los efectivos recuperaron un reloj denunciado como robado en la vivienda de Luján de Cuyo.

Las pericias también confirmaron que la Volkswagen T-Cross tenía un pedido de secuestro activo desde el 16 de junio, cuando fue robada en Ciudad de Mendoza, y que presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio.