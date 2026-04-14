“Con lo que les van a pagar, no vamos a tener médicos nuevos”: jubilados preocupados por la renuncia de los profesionales de la salud del PAMI

Desde el centros de jubilados alertan que la situación dejaría a muchos afiliados sin cobertura médica y complicaría la atención diaria.

El paro de médicos de cabecera del PAMI ya impacta en la atención de jubilados en Mendoza.

La medida de fuerza, que se extendería al menos hasta este miércoles, surgió tras los cambios en la forma de pago por consulta, lo que generó un fuerte rechazo entre los profesionales.

José Torres, presidente del centro de jubilados Lucila Bombal, describió la situación como “lamentable” y alertó sobre el rol social que cumplen estos espacios. “Atendemos a una población muy amplia y contenemos a muchos adultos mayores. Tenemos cuatro médicos de cabecera que, si no hay un acuerdo favorable, podrían renunciar”, explicó.

Según detalló, la salida de esos profesionales dejaría sin atención básica a una gran cantidad de jubilados. “El centro prácticamente no tendría razón de ser. Habría que cerrar las puertas y toda la gente de la zona se quedaría sin cobertura médica básica. Eso terminaría colapsando el sistema”, advirtió.

Torres también cuestionó las decisiones tomadas en torno al funcionamiento del PAMI. “Entendemos que hubo desprolijidades, pero no se puede pasar de un extremo al otro. Tiene que haber un punto intermedio que beneficie a todos. Con lo que les van a pagar no vamos a tener médicos nuevos, entonces tendríamos que cerrar las puertas”, sostuvo.

En la misma línea, una médica que trabaja en el lugar y que aseguró atender incluso de manera voluntaria, puso el foco en las dificultades que enfrentan muchos jubilados. “Acá hay personas que no saben leer ni escribir. Para ellos, trasladarse, pedir turnos o atenderse en otro lugar es muy complicado”, explicó.

La profesional remarcó que el reclamo no es solo laboral, sino también social. “Queremos que las autoridades piensen en esta gente, porque si esto no se soluciona, se van a quedar sin su médico de cabecera”, afirmó.