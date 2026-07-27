Con la ayuda de un dron rescataron a senderistas varados en Valle Grande

Un grupo de turistas integrado por adultos y cinco menores fue asistido en San Rafael tras quedar atrapado en el Mirador de los Cóndores durante una caminata de montaña.

El domingo se desplegó un amplio operativo de rescate en el Mirador de los Cóndores, dentro del circuito turístico de Valle Grande, en el departamento de San Rafael. Un grupo de 12 excursionistas, entre ellos cinco menores de edad, quedó varado durante una caminata de montaña y no pudo regresar por sus propios medios.

La alerta ingresó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) a través de un llamado al 911, lo que permitió activar de inmediato a las fuerzas de seguridad. El sistema de geolocalización del 911 fue determinante para ubicar con precisión al grupo en una zona de difícil acceso.

Con esa información, efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, junto a Bomberos de la Policía de Mendoza, la Unidad VANT (drones), la UPAT (Patrulla de Auxilio al Turista) y la Patrulla de Rescate, iniciaron el ascenso por senderos de montaña. El recorrido demandó aproximadamente seis kilómetros hasta llegar al lugar donde se encontraban los excursionistas.

Una vez localizados, se organizó el descenso asistido y el traslado hacia un sector seguro. Según informaron las autoridades, las personas fueron encontradas en buen estado de salud y no se registraron lesiones ni complicaciones médicas.

El operativo concluyó con éxito gracias a la coordinación de las distintas unidades y al uso de tecnología aplicada a emergencias. La combinación de drones y sistemas de geolocalización permitió reducir los tiempos de búsqueda y optimizar recursos en terreno.

Este procedimiento en Valle Grande refuerza la importancia de contar con herramientas modernas para atender situaciones de riesgo en zonas turísticas de montaña, donde las condiciones geográficas pueden dificultar el regreso de los visitantes y exigir una respuesta rápida de los equipos de rescate.