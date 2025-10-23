Con emotivos y dolorosos mensajes despidieron al colectivero que murió atragantado durante un asado el Día de la Madre

Gastón Moyano, un joven colectivero de 29 años, murió atragantado durante un asado familiar en Guaymallén. Su muerte generó una fuerte conmoción entre colegas y amigos, que lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

Una profunda tristeza invadió a la comunidad del transporte público mendocino tras conocerse la muerte de Gastón Hernán Moyano, un joven colectivero de 29 años que perdió la vida el domingo 19 de octubre mientras compartía un asado familiar por el Día de la Madre en Guaymallén.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Silvano Rodríguez, cuando el joven, oriundo de San Rafael, se encontraba cocinando junto a sus seres queridos. Según relató su hermana, Gastón probó un trozo de carne y comenzó a ahogarse, sin poder respirar. Minutos después, se desplomó frente a sus familiares, que intentaron asistirlo de inmediato.

Personal policial de la Comisaría Novena llegó rápidamente al lugar e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras esperaban al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Dos ambulancias acudieron al domicilio y una médica continuó los esfuerzos por reanimarlo, aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida.

El joven fue declarado fallecido por un paro cardiorrespiratorio no recuperado, y su cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia que determinará oficialmente las causas del deceso. La Oficina Fiscal de Jurisdicción intervino en el caso.

El último adiós a Gastón Moyano

La noticia causó gran conmoción entre colegas y amigos del transporte público, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de despedida. En la página Club Famosos Mendocinos, que Moyano había ayudado a fundar, expresaron: “Hoy nos toca despedir a alguien que dejó una huella enorme en todos nosotros. Gastón no solo armó una página: creó una familia unida por la misma pasión”.

También lo recordaron por haber impulsado la Expobondi, un evento que reunía a choferes y aficionados del transporte. “Te vamos a recordar en cada expo, en cada bocinazo, en cada chifle que suene”, escribieron sus compañeros junto a un emotivo video que publicaron en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por expobondi_mdz (@expobondi_mdz)

Los mensajes de afecto se multiplicaron en redes sociales, con condolencias provenientes de distintas provincias e incluso de países vecinos como Chile. “Una gran pérdida para todos los que amamos esta profesión”, señaló un colega desde Buenos Aires.

Reconocido por su entusiasmo, compromiso y compañerismo, Gastón Moyano fue despedido en la sala Boschin Hermanos, donde una multitud se acercó para darle el último adiós.