Cómo trabajan las motoambulancias en Mendoza y qué emergencias pueden atender

Los equipos trabajan en duplas desde puntos estratégicos del microcentro y zonas periféricas. Reciben las alertas a través del sistema de comunicación y pueden resolver cerca del 60% de las intervenciones sin necesidad de una ambulancia de mayor complejidad.

Las motoambulancias de Mendoza cumplen un rol clave en la atención de emergencias, especialmente en zonas de tránsito intenso donde el acceso de una ambulancia puede demorar más tiempo. Equipadas con elementos médicos y medicamentos, estas unidades permiten llegar rápidamente al lugar de un accidente, brindar asistencia y estabilizar a los pacientes hasta determinar si necesitan un traslado sanitario.

En diálogo con Canal 9, integrantes del equipo explicaron cómo se organiza el operativo, de qué manera reciben las alertas y cuáles son las intervenciones más frecuentes. Según detallaron, cada dupla realiza entre 8 y 12 atenciones diarias y logra resolver aproximadamente el 60% de los casos sin necesidad de convocar a una unidad de mayor complejidad.

Los equipos comienzan su jornada a las 7 de la mañana y se distribuyen en postas estratégicas, ubicadas en sectores donde existe mayor circulación y accesibilidad a los principales ingresos a la Ciudad.

El sistema de despacho funciona mediante la red de comunicación TETRA, la misma que utiliza el servicio de ambulancias. A través de la radio, los operadores asignan las intervenciones que surgen durante el día en el microcentro y las zonas periféricas.

Cada dupla está integrada por personal capacitado que se desplaza en dos motocicletas. Esta modalidad permite reducir los tiempos de llegada y trabajar de manera coordinada en la atención de los pacientes.

Qué equipamiento llevan las motos para atender emergencias

Aunque las motocicletas tienen equipamiento complementario, entre ambas cuentan con los elementos necesarios para brindar una primera asistencia médica y estabilizar a una persona.

Una de las unidades transporta un desfibrilador externo automático (DEA), utilizado en casos de paro cardiorrespiratorio. La otra lleva oxígeno. Además, las dos motos cuentan con insumos para atender traumatismos, líquidos para infusiones, elementos para colocar vías periféricas, medicamentos, férulas flexibles para fracturas y collarines cervicales.

De esta manera, los equipos pueden realizar procedimientos similares a los que se llevan adelante en una ambulancia, con una diferencia fundamental: no pueden trasladar pacientes. Si la situación lo requiere, solicitan el envío de una unidad de mayor complejidad.

Accidentes viales, entre las emergencias más frecuentes

Los accidentes de tránsito encabezan las intervenciones de las motoambulancias. Dentro de esa categoría, los siniestros protagonizados por motociclistas tienen una presencia importante.

La posibilidad de circular con mayor agilidad entre los vehículos les permite llegar rápidamente a los lugares donde se producen las emergencias, siempre respetando las normas de tránsito.

Entre los casos recientes, el personal recordó la asistencia a una niña atropellada por un colectivo. Los equipos que estaban apostados en la zona del Kilómetro Cero llegaron en aproximadamente un minuto y medio y brindaron la primera atención. Debido a la complejidad del cuadro, también solicitaron una ambulancia.

Además, intervinieron en una emergencia por intoxicación con gas, en la que las motoambulancias fueron las primeras unidades en llegar y realizaron la evaluación inicial de las personas afectadas.