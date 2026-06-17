¿Cómo sigue este miércoles en Mendoza?

Contingencias Climáticas informó que este miércoles se mantendrá la misma tendencia de los últimos días. Mañana fresca y tarde cálida.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que este miércoles se mantendrá la tendencia de los últimos días con máximas cercanas a los 17 grados y mínimas frescas que puede llegar a los 4 grados.

¿Cómo estará este miércoles 17-06-2026?

Este miércoles estará nublado, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Jueves 18-06-2026

El jueves estará parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Viernes 19-06-2026

El viernes habrá poca nubosidad, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 20-06-2026

El sábado estará parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Domingo 21-06-2026

El domingo estará parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, descenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 2°C