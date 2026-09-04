Cómo será el fuerte operativo policial en el Parque San Martin por los partidos de Los Pumas y Boca-Gimnasia

El despliegue incluirá cortes de tránsito, controles de acceso y restricciones de estacionamiento en sectores clave. El operativo contará con más de 800 efectivos.

La coincidencia de dos eventos deportivos de gran magnitud en un mismo día obliga a reforzar la seguridad en el Parque General San Martín. Por un lado, el partido de Gimnasia y Esgrima frente a Boca Juniors en el estadio Víctor Legrotaglie, que atraerá a una multitud de simpatizantes xeneizes y locales.

Por otro, el test match internacional de Los Pumas contra los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas, con una convocatoria estimada en más de 30.000 espectadores.

El Ministerio de Seguridad dispuso un despliegue de 450 policías y 360 agentes privados, con el objetivo de prevenir incidentes, ordenar el tránsito y garantizar que ambos encuentros se desarrollen en un marco de tranquilidad. La magnitud de la convocatoria, que superará las 50.000 personas, obliga a reforzar cada detalle: desde los accesos vehiculares hasta los controles de ingreso en las tribunas.

En el Legrotaglie habrá 200 policías y 160 agentes privados, mientras que en el Malvinas se desplegarán 100 policías y 200 agentes privados. A esto se suman 150 efectivos en la Quinta Sección y accesos al Parque, destinados a ordenar el tránsito y evitar aglomeraciones. El operativo también contempla la presencia de personal de tránsito y seguridad privada para reforzar la prevención en zonas de alta circulación.

Restricciones y recomendaciones para el público

El operativo no solo apunta a quienes asistan a los partidos, sino también a quienes deseen visitar el Parque durante la jornada.

Desde las 13:30–14:00 se implementarán cortes de tránsito en los alrededores de los estadios, con desvíos y controles adicionales en la avenida del Libertador.

Sectores internos del Parque estarán delimitados con vallas para impedir el ingreso de vehículos, y la playa de estacionamiento frente al Ecoparque será administrada por la Unión de Rugby de Cuyo durante el partido de Los Pumas.

Las autoridades advirtieron que se vigilará la presencia de personas que intenten cobrar por estacionar en zonas no habilitadas. Por ello, se recomienda a los visitantes llegar antes de las 13:00, utilizar accesos alternativos y prever demoras por el movimiento masivo de público.

En cuanto a los ingresos a los estadios, se realizarán requisas exhaustivas para impedir el ingreso de objetos prohibidos como palos, encendedores, botellas grandes o elementos contundentes.

En las plateas se permitirá el mate, pero se solicita paciencia y colaboración para agilizar los controles.

El operativo busca garantizar que Mendoza viva un fin de semana deportivo de gran convocatoria en un marco de seguridad y orden, cuidando tanto a los hinchas como a quienes simplemente quieran disfrutar del Parque.