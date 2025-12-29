¿Cómo se encuentra el flujo vehicular en el Paso Libertadores?

La afluencia de turistas hacia el país vecino no se detiene y el cruce cordillerano opera con normalidad, aunque con un caudal vehicular que marca el pulso de la temporada de verano.

El Paso Internacional Cristo Redentor, más conocido como Paso Libertadores, volvió a ser protagonista en plena temporada alta. El tránsito se mantiene habilitado en ambos sentidos, pero el incremento de vehículos en la alta montaña genera demoras y largas filas que despiertan la atención de quienes planean cruzar hacia Chile.

Las autoridades fronterizas informaron que el paso funciona con normalidad, aunque el flujo de turistas es constante y obliga a extender los tiempos de espera. En la jornada de hoy la fila no supera los 3 kilómetros , aunque en algunos casos las demoras superan las tres horas, especialmente en el complejo chileno de Los Libertadores, donde los trámites migratorios se ralentizan por la gran cantidad de viajeros.

El fenómeno responde al inicio del verano y a la cercanía de las celebraciones de fin de año. Miles de argentinos buscan aprovechar precios más convenientes en el país vecino, lo que dispara un movimiento masivo de turistas y convierte al paso en un verdadero termómetro del turismo regional.

Sistema Integrado Cristo Redentor

ATENCION DESDE TUNEL INTERNACIONAL A COMPLEJO LOS LIBERTADORES. 210 minutos de DEMORAS aproximadamente.3 km de fila para.ingresar al.Complejo. pic.twitter.com/NLIxHsD0Vl — OSVALDO (@VALLEOVA) December 29, 2025

Del lado argentino, el tránsito se reporta más ágil, aunque con un caudal creciente de vehículos en la zona de alta montaña. Las autoridades recomiendan consultar el estado actualizado antes de viajar y llevar toda la documentación en regla para evitar contratiempos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó que el cruce permanece operativo las 24 horas, pero sugirió prever tiempos adicionales y manejar con precaución en la ruta internacional, donde el clima y la geografía pueden complicar la circulación.

El impacto también se siente en Mendoza, ya que muchos visitantes que llegan a la provincia deciden continuar su recorrido hacia Chile. Esto genera un movimiento económico positivo en la región, pero también exige mayor control en el tránsito de alta montaña.