Cómo obtener una casa del IPV y pagar cuotas de $323.470 en abril de 2026

El IPV Mendoza mantiene activo el programa Construyo Mi Casa en 2026, que permite acceder a la vivienda propia con créditos hipotecarios accesibles y cuotas desde $323.470, muy por debajo de los valores promedio de un alquiler.

En un contexto donde acceder a un crédito hipotecario resulta cada vez más complejo, el IPV Mendoza mantiene vigente en 2026 el programa Construyo Mi Casa, una alternativa para quienes buscan la vivienda propia con cuotas accesibles que pueden ser hasta un 50% más bajas que un alquiler. La propuesta del Instituto Provincial de la Vivienda apunta a familias y personas solteras que ya cuentan con un terreno o proyectan adquirirlo, ofreciendo financiamiento para construir su hogar.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa

El plan Construyo Mi Casa del IPV consiste en un crédito hipotecario que financia hasta el 85% de la obra, permitiendo a los beneficiarios construir su vivienda en un lote propio.

Una de las particularidades del programa es que el valor de la cuota está directamente relacionado con los metros cuadrados de la propiedad a construir, con diferentes alternativas según las necesidades de cada familia.

El esquema del IPV combina un período de ahorro previo con un crédito destinado exclusivamente a la construcción de vivienda única. Durante los primeros 36 meses, el beneficiario abona cuotas mensuales y, una vez cumplido ese plazo, accede al préstamo para comenzar la obra.

Requisitos para acceder a una vivienda del IPV

Para inscribirse en este programa del IPV Mendoza, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones:

Contar con un ingreso familiar mínimo desde $1.617.354

Tener un terreno o comprometerse a adquirir uno dentro de los próximos 36 meses (3 años)

El lote debe contar con servicios básicos como agua potable y electricidad

En barrios privados, las expensas no deben superar el 50% de la cuota estimada

La vivienda a construir debe tener entre 55 m² y 140 m²

Además, hay dos requisitos fundamentales:

No ser propietario de otra vivienda

Destinar el crédito a primera vivienda familiar

Cuánto se paga por mes por una casa del IPV: cuotas actualizadas a abril de 2026

El valor de las cuotas del crédito del IPV varía según el tamaño de la vivienda. A continuación, los montos vigentes:

55 m² : $323.470 (ingreso mínimo: $1.617.354)

: $323.470 (ingreso mínimo: $1.617.354) 69 m² : $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872) 80 m² : $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809) 100 m² : $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056) 120 m² : $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685) 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

Cómo inscribirse en el IPV

Las inscripciones al programa Construyo Mi Casa se realizan de manera online a través del sitio oficial del IPV, donde los interesados deben completar sus datos y acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Podés inscribirte haciendo clic acá: Construyo Mi Casa IPV

Cómo se devuelve el crédito del IPV

Una vez iniciada la construcción, el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Desde el organismo remarcan que el sistema contempla un tope de afectación del 20% de los ingresos familiares, con el objetivo de garantizar un esquema de pago sustentable y acorde a la evolución de los salarios.