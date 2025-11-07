Cómo limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar todo en el intento

Olvidate del trapo húmedo. Este truco doméstico se impone por su practicidad y seguridad. Ideal para hogares con niños, alérgicos o poco tiempo para limpiar.

Con la llegada de los días cálidos, los ventiladores de techo vuelven a ponerse en marcha en miles de hogares. Sin embargo, su uso intensivo revela un problema recurrente: el polvo acumulado en las aspas, que al girar se esparce por el ambiente, afectando la limpieza y, en algunos casos, la salud respiratoria. Frente a esto te traemos un método casero, efectivo y simple.

Durante años, el recurso más utilizado fue el clásico trapo húmedo, que si bien remueve parte de la suciedad, suele generar el efecto contrario: el polvo cae al suelo, se adhiere a muebles o queda suspendido en el aire. Además, puede dejar marcas en las aspas o requerir varios intentos para lograr una limpieza completa. En este contexto, el truco de la funda de almohada se presenta como una alternativa práctica y segura.

La técnica consiste en introducir cada aspa dentro de una funda de almohada y deslizarla suavemente, atrapando el polvo en su interior. De este modo, se evita que las partículas se dispersen y se logra una limpieza más controlada. “Es un método que recomendamos especialmente en hogares con niños o personas alérgicas, porque reduce la exposición al polvo en suspensión”, señala la licenciada en Higiene Ambiental Carla Méndez, integrante del Instituto de Salud y Vivienda de Mendoza.

Según datos del Observatorio de Hábitos Domésticos, el 63% de los hogares argentinos realiza la limpieza de ventiladores solo una vez por temporada, lo que favorece la acumulación de ácaros y partículas contaminantes. “La falta de mantenimiento puede afectar la calidad del aire interior. Usar herramientas como fundas o paños atrapapolvo mejora significativamente los resultados”, agrega Méndez.

Para potenciar el efecto, algunos especialistas sugieren humedecer ligeramente la funda con una mezcla de agua y vinagre blanco, lo que permite desinfectar sin dañar el material del ventilador. También se recomienda realizar la limpieza con el aparato apagado y desde una superficie estable, como una escalera firme o un banco seguro, para evitar accidentes.

Este truco no solo se aplica a ventiladores de techo, sino también a otros objetos elevados que acumulan polvo, como estanterías, lámparas colgantes o marcos de cuadros. La clave está en adaptar elementos cotidianos para tareas específicas, reduciendo el esfuerzo y mejorando la eficiencia.