Cómo limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar todo en el intento

Cómo limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar todo en el intento

Hogar

Olvidate del trapo húmedo. Este truco doméstico se impone por su practicidad y seguridad. Ideal para hogares con niños, alérgicos o poco tiempo para limpiar.

usuario
Redacción ElNueve.com

Con la llegada de los días cálidos, los ventiladores de techo vuelven a ponerse en marcha en miles de hogares. Sin embargo, su uso intensivo revela un problema recurrente: el polvo acumulado en las aspas, que al girar se esparce por el ambiente, afectando la limpieza y, en algunos casos, la salud respiratoria. Frente a esto te traemos un método casero, efectivo  y simple.

Durante años, el recurso más utilizado fue el clásico trapo húmedo, que si bien remueve parte de la suciedad, suele generar el efecto contrario: el polvo cae al suelo, se adhiere a muebles o queda suspendido en el aire. Además, puede dejar marcas en las aspas o requerir varios intentos para lograr una limpieza completa. En este contexto, el truco de la funda de almohada se presenta como una alternativa práctica y segura.

La técnica consiste en introducir cada aspa dentro de una funda de almohada y deslizarla suavemente, atrapando el polvo en su interior. De este modo, se evita que las partículas se dispersen y se logra una limpieza más controlada. “Es un método que recomendamos especialmente en hogares con niños o personas alérgicas, porque reduce la exposición al polvo en suspensión”, señala la licenciada en Higiene Ambiental Carla Méndez, integrante del Instituto de Salud y Vivienda de Mendoza.

@home.deco.npernau Trucos limpieza 🫧 #limpieza #limpiezaventilador #trucoslimpieza #tipslimpieza ♬ sonido original – Home.deco.npernau

Según datos del Observatorio de Hábitos Domésticos, el 63% de los hogares argentinos realiza la limpieza de ventiladores solo una vez por temporada, lo que favorece la acumulación de ácaros y partículas contaminantes. “La falta de mantenimiento puede afectar la calidad del aire interior. Usar herramientas como fundas o paños atrapapolvo mejora significativamente los resultados”, agrega Méndez.

Para potenciar el efecto, algunos especialistas sugieren humedecer ligeramente la funda con una mezcla de agua y vinagre blanco, lo que permite desinfectar sin dañar el material del ventilador. También se recomienda realizar la limpieza con el aparato apagado y desde una superficie estable, como una escalera firme o un banco seguro, para evitar accidentes.

Este truco no solo se aplica a ventiladores de techo, sino también a otros objetos elevados que acumulan polvo, como estanterías, lámparas colgantes o marcos de cuadros. La clave está en adaptar elementos cotidianos para tareas específicas, reduciendo el esfuerzo y mejorando la eficiencia.

Seguinos en