Cómo funciona PasAr Mendoza: la aplicación para ver si hay mucho tránsito para cruzar a Chile

La temporada de verano vuelve a encender el movimiento en el corredor internacional y, para ordenar el flujo vehicular hacia Chile, la provincia presentó PasAr Mendoza, una nueva aplicación que permite conocer en tiempo real el estado del tránsito, el clima en Alta Montaña y las demoras en los pasos fronterizos.

Con la llegada de diciembre y el comienzo del recambio turístico, el corredor internacional hacia Chile vuelve a registrar un intenso movimiento. En este contexto, el Gobierno de Mendoza lanzó PasAr Mendoza, una aplicación gratuita que ofrece información actualizada para quienes se dirigen al país vecino por la Ruta Nacional 7. Se puede consultar el estado del tránsito, la demora para cruzar al vecino país y también los accidentes en Alta Montaña.

La app, ya disponible en Google Play Store, se convierte en un aliado clave para los conductores durante los meses de mayor caudal de tránsito. Su objetivo es brindar datos precisos que permitan planificar el viaje, evitar congestiones y anticipar posibles complicaciones climáticas en la zona de Alta Montaña, donde las condiciones pueden variar de manera repentina.

El sistema de PasAr Mendoza se organiza en tres secciones principales: Notificaciones, Playas y Recomendaciones. En Notificaciones, los usuarios reciben alertas instantáneas sobre el estado del tránsito, demoras en las aduanas, cierres temporales, nevadas, viento Zonda y cualquier situación que pueda alterar la circulación en la ruta internacional. Esta información se actualiza de forma permanente.

En Recomendaciones, se detallan todos los documentos necesarios para cruzar a Chile, como la Declaración Jurada de ingreso y el Formulario Único de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, lo que agiliza los trámites aduaneros y evita contratiempos en la frontera.

La sección Playas, por su parte, ofrece acceso directo al sitio oficial del Gobierno nacional con todas las disposiciones legales, datos útiles y números de emergencia, incluido el Hospital de Uspallata.

Durante la presentación del operativo, las autoridades provinciales confirmaron que se reepetirá el esquema de asistencia implementado en la temporada anterior. El director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, destacó que este año se reforzarán los servicios en Uspallata, Penitentes y Potrerillos, donde funcionarán paradores para acompañar a los viajeros ante demoras prolongadas.

“El objetivo es que la espera sea más segura, ordenada y amena. La aplicación PasAr nos permite brindar información inmediata al usuario ante situaciones de tránsito o cambios climáticos en la ruta internacional”, señalaron.