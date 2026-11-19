La herramienta, creada por Mauricio Rojas, permite consultar pronósticos, seguir tormentas en un mapa y recibir alertas según la ubicación. Es gratuita y también ofrece funciones para planificar viajes y anticipar riesgos para los cultivos.

Una tormenta que complicó un viaje familiar por Mendoza terminó dando origen a una herramienta tecnológica que hoy busca ayudar a otros a anticiparse al mal tiempo. Se trata de Alerta Clima, una plataforma gratuita creada por un vecino de la zona Este que permite seguir tormentas, consultar si puede caer granizo en una zona y recibir avisos según la ubicación del usuario.

Su creador es Mauricio Rojas, un vecino de la zona Este que buscaba una manera más sencilla de interpretar los datos del tiempo y saber si una tormenta se acercaba a un lugar determinado. A partir de esa necesidad desarrolló una aplicación gratuita que reúne información de distintas fuentes y la presenta en un mapa interactivo.

La propuesta apunta tanto a quienes quieren saber qué condiciones climáticas tendrán en su barrio como a conductores que necesitan organizar un viaje o productores que buscan anticiparse a fenómenos que pueden afectar sus cultivos.

Cómo nació Alerta Clima, la aplicación mendocina

La idea surgió durante un viaje desde Mendoza hacia San Martín, en un día feriado. Cuando Rojas regresaba con su familia, la lluvia comenzó a intensificarse y, al llegar a Rodeo del Medio, encontraron calles anegadas y dificultades para circular.

Mientras su hija conducía, él intentaba consultar el radar de Contingencias Climáticas para entender hacia dónde se desplazaba la tormenta y si el fenómeno podía alcanzarlos. Sin embargo, interpretar esos datos no era sencillo.

Aunque finalmente atravesaron la zona sin mayores inconvenientes, la experiencia le dejó una inquietud: contar con una herramienta que permitiera visualizar de manera simple qué estaba pasando con el clima y tomar decisiones a tiempo.

Así comenzó a trabajar en Alerta Clima, un desarrollo que fue sumando funciones y fuentes de información hasta convertirse en una plataforma de consulta meteorológica.

Qué se puede consultar en Alerta Clima

La página permite conocer el pronóstico para los próximos cinco días en diferentes puntos del país y observar en un mapa la evolución de distintos fenómenos meteorológicos.

Una de sus funciones principales utiliza la ubicación GPS del teléfono para identificar dónde está el usuario y estimar si una tormenta se aproxima, en qué dirección avanza y cuánto podría tardar en llegar.

También se pueden configurar alertas para recibir avisos cuando se detectan condiciones de riesgo en la zona. La herramienta busca facilitar decisiones como detener un viaje, evitar circular por determinados sectores o buscar refugio ante un fenómeno meteorológico.

Para elaborar la información, Rojas integró datos de distintas fuentes públicas y sistemas de observación. Entre ellos se encuentran:

Información de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza.

Imágenes satelitales del GOES-19.

Datos de la NASA sobre nubes y actividad eléctrica.

Registros de estaciones meteorológicas.

Modelos internacionales de pronóstico.

Además, incorporó un sistema que compara ocho modelos meteorológicos internacionales y genera un consenso entre sus previsiones. Por ejemplo, puede mostrar cuántos de esos modelos anticipan lluvias para una determinada ubicación.

La combinación de fuentes también permite contrastar señales que podrían generar interpretaciones erróneas. Según explicó su creador, la cercanía de la cordillera puede provocar que algunos radares registren ecos que parecen corresponder a tormentas, aunque no exista una nube asociada. Para reducir ese margen de error, la plataforma utiliza también imágenes satelitales.

También permite anticipar el clima durante un viaje

Otra de las funciones de Alerta Clima está pensada para quienes necesitan trasladarse entre distintas localidades.

El usuario puede ingresar el punto de partida, el destino y el horario previsto para viajar. Con esos datos, la plataforma muestra sobre el mapa los sectores del recorrido donde podrían presentarse lluvias, nieve o niebla.

Además, permite vincular el trayecto con Google Maps o Apple Maps para utilizar sus sistemas de navegación. La idea es que los conductores puedan conocer de antemano las condiciones meteorológicas que podrían encontrar durante el recorrido y organizar mejor sus traslados.

Mendoza: la página que te ayuda a saber si caerá granizo o se acerca una tormenta

Por el momento, Alerta Clima no está disponible en Play Store, aunque su creador tiene previsto avanzar con ese objetivo. Mientras tanto, se puede utilizar de manera gratuita desde su página web. Según Rojas, la plataforma superó las 500 descargas durante sus primeros días de funcionamiento.

La propuesta no busca reemplazar los pronósticos oficiales, sino reunir información meteorológica de distintas fuentes y presentarla de forma más accesible para ayudar a las personas a tomar decisiones.

Podés ingresar a Alerta Clima: https://alertaclima-ochre.vercel.app