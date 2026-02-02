Cómo fue el vuelco de una camioneta con remolque en el Acceso Sur

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en el límite entre Maipú y Luján de Cuyo, cuando una Ford Ranger perdió el control.

Un accidente vial en Luján de Cuyo generó gran despliegue policial esta mañana, cuando una camioneta con remolque perdió el control y terminó volcada en el Acceso Sur, a la altura del cruce con calle Paso, en el límite con Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30, cuando una Ford Ranger que circulaba hacia el norte intentó tomar el “rulo” de acceso a Paso en dirección al oeste. En esa maniobra, y por causas que aún se investigan —entre ellas un posible exceso de velocidad— el conductor perdió el dominio del vehículo y se produjo el vuelco.

La camioneta, que arrastraba un trailer, quedó con serios daños materiales tras el impacto. Sin embargo, los ocupantes resultaron con golpes leves y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias, sin necesidad de traslados de gravedad.

El siniestro motivó la intervención de Policía de Mendoza, Tránsito Municipal y Policía Científica, quienes trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El operativo incluyó cortes parciales y desvíos hasta que el rodado fue retirado.