Cómo evoluciona la adolecente que sufrió un accidente en una carrera de karting en Junín

Victoria fue trasladada en helicóptero al Hospital Notti tras accidentarse y sufrir politraumatismos en plena competencia. Su familia confirmó que ya se encuentra en sala común y con buena recuperación, luego de haber estado en terapia intensiva.

El sábado por la tarde, en el Autódromo Guido Maineri del distrito La Colonia, en Junín, la piloto Victoria Imberti protagonizó un grave accidente durante una carrera de karting. El impacto le provocó politraumatismos que obligaron a una rápida intervención médica.

En primera instancia fue asistida en el Hospital Perrupato de San Martín, donde los profesionales determinaron la necesidad de un traslado urgente. Se activó el protocolo aéreo y el helicóptero Halcón III la derivó al Hospital Pediátrico Humberto Notti, centro de referencia provincial en casos de alta complejidad.

El último parte médico indicó que la adolescente permanece estable y con buena evolución en el servicio de Atención de Cuidados Quirúrgicos. Durante la madrugada del domingo fue desentubada y posteriormente pasó a sala común, lo que representa un avance significativo en su recuperación. Su padre, Néstor Imberti, relató que pudo conversar con ella y que se encuentra de buen ánimo.

La noticia generó gran repercusión en la comunidad del automovilismo mendocino, que se movilizó con cadenas de oración y mensajes de apoyo para acompañar a la familia. En paralelo, la Oficina Fiscal de San Martín y la Unidad Investigativa iniciaron pericias en el autódromo para determinar las circunstancias del accidente y evaluar las condiciones de seguridad del circuito.

El caso pone en foco la necesidad de reforzar los protocolos de prevención en competencias deportivas de motor, especialmente en categorías juveniles, donde la exposición al riesgo es elevada. La rápida respuesta de los equipos médicos y el uso de recursos como el helicóptero Halcón III fueron determinantes para garantizar la atención inmediata y mejorar el pronóstico de la joven.