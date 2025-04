Cómo es la actividad en los comercios del centro por el Paro Nacional

Los comerciantes y trabajadores buscaron adaptarse al paro enfrentando una disminución de clientes pero manteniendo su rutina diaria.

En medio del paro nacional, la actividad en el centro de Mendoza mostró diversos escenarios. Mientras la mayoría de los comercios abrieron sus puertas y los taxistas ofrecieron su servicio con normalidad, los Bancos permenecieron cerrados.

Algunos negocios enfrentaron una disminución en la afluencia de clientes, aunque su funcionamiento continuó. Un comerciante expresó: “El movimiento en los medios de transporte es normal, como todas las mañanas. No he visto problemas. El paro, tal vez, reduce un poco la cantidad de gente, pero tengo que trabajar todos los días, si no, no como.”

Por otro lado, los quioscos y servicios como taxis también notaron cierta merma en la cantidad de usuarios. En palabras de un taxista: “Hay menos gente, pero algo de movimiento hay. Si no trabajamos, no comemos.” La necesidad de mantener la rutina diaria se impuso frente a las complicaciones derivadas del paro.



En la zona bancaria, los cajeros automáticos operaron con normalidad, permitiendo a los ciudadanos realizar sus trámites habituales sin mayores inconvenientes.

El panorama general en el centro de Mendoza reveló una mezcla de normalidad y adaptación. Los comerciantes y trabajadores mostraron su esfuerzo por afrontar la jornada, buscando minimizar el impacto del paro en su actividad diaria.

¿Cómo es la situación en las escuelas?

El movimiento es casi normal. Las docentes de las escuelas señalaron que están trabajando y los chicos yendo a la escuela.

Esto señalan que el paro es casi sin afectación local, salvando las entidades bancarias.

De esta manera, los chicos están yendo al colegio y en las escuelas los están recibiendo como todos los días.