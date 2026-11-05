Cómo enviarle una carta gratis al papa León XIV desde Mendoza: dónde hacerlo y hasta cuándo

La iniciativa invita a los mendocinos a escribirle al Sumo Pontífice y enviarle sus mensajes sin costo. Hay un espacio habilitado para recibir las cartas durante un plazo determinado.

Los mendocinos podrán enviar mensajes al Sumo Pontífice a través de una iniciativa que busca recuperar la tradición de escribir cartas y postales. La propuesta se realiza en Chacras de Coria y el envío será gratuito.

La convocatoria forma parte de la campaña “Una carta para León XIV”, impulsada por Correo Argentino en el marco de la próxima visita del Papa a la Argentina. En Mendoza, uno de los espacios habilitados para recibir los mensajes es Posdata Estación Postal, que funciona en la histórica estación ferroviaria Paso de los Andes, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

La propuesta también busca recuperar el hábito de escribir a mano y tomarse un momento para expresar sentimientos, agradecimientos, deseos o pedidos personales.

El párroco de Chacras de Coria, Osvaldo Scandura, contó que ya tuvo la oportunidad de escribirle al Sumo Pontífice y describió la experiencia como algo muy especial. Junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, preparó una carta para agradecerle su compromiso y su entrega.

“A nosotros nos anima, nos estimula su sí, su entrega, su generosidad frente a lo que le ha tocado vivir“, expresó el sacerdote, quien también manifestó su intención de viajar a Buenos Aires para participar de las actividades previstas durante la visita papal.

Por su parte, Gisella Talquenca, responsable de Posdata Estación Postal, invitó a los mendocinos a sumarse a la iniciativa. Explicó que pueden acercarse con una carta ya preparada o adquirir allí los materiales para escribirla.

“Cuando uno escribe, lo que viaja es el alma para ser leída en otra latitud“, expresó Talquenca, quien destacó la posibilidad de recuperar el intercambio de mensajes en papel y compartir ese momento en familia.

En Mendoza, las cartas se reciben en Posdata Estación Postal, ubicada en la antigua estación ferroviaria Paso de los Andes, en Chacras de Coria.

Fechas: del 3 al 13 de noviembre, inclusive.

del 3 al 13 de noviembre, inclusive. Lugar: Posdata Estación Postal, Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Posdata Estación Postal, Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Costo: gratuito. No es necesario comprar estampillas.

gratuito. No es necesario comprar estampillas. Modalidad: se puede llevar la carta escrita o adquirir los materiales en el lugar.

La convocatoria está abierta a quienes quieran enviar un saludo, una oración, un agradecimiento o cualquier mensaje personal al Papa.

Para que las cartas puedan ser remitidas correctamente, hay que colocar los siguientes datos:

En el frente del sobre:

Su Santidad el Papa León XIV

Casilla de Correo N.º 4224

C1041WBQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina.

En el ángulo superior derecho debe escribirse la leyenda: “Mensaje a León XIV”.

En el dorso del sobre:

Nombre y apellido del remitente.

y del remitente. Domicilio.

Código postal.

postal. Localidad.

Una vez preparadas, las cartas se pueden entregar en Posdata Estación Postal. Correo Argentino se encargará de reunir los mensajes y organizar su traslado para hacerlos llegar a la Santa Sede.