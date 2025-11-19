Comienzan las inscripciones para las escuelas de verano en Godoy Cruz: fechas, requisitos y quiénes pueden participar

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió el calendario para una nueva edición de sus escuelas de verano, una propuesta gratuita que incluirá actividades recreativas, deportivas y acuáticas para niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Godoy Cruz se prepara para recibir una nueva temporada de las tradicionales escuelas de verano, con actividades gratuitas orientadas al deporte, la recreación y la inclusión. La propuesta se desarrollará desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026 en distintos espacios municipales y clubes del departamento. Las inscripciones comenzarán a principios de diciembre, con modalidades presenciales y online según el grupo etario.

Niños y niñas de 6 a 12 años: fechas y requisitos

Este segmento contará con actividades deportivas, talleres y clases acuáticas, incluida natación.

La inscripción online estará habilitada del 1 al 3 de diciembre, desde las 8, o hasta agotar cupos, a través del sitio oficial de la Municipalidad.

Quienes completen el proceso deberán retirar el carnet entre el 9 y 11 de diciembre, de 10 a 13 o de 15 a 18, en el natatorio correspondiente.

Documentación requerida:

Fotocopia del DNI del niño o niña

Fotocopia del DNI del adulto responsable

Una foto carnet

Planilla de inscripción completa

Consultas: 442 9337 (Dirección de Deportes y Recreación)

Personas con discapacidad: inscripción presencial

Las inscripciones para esta modalidad serán presenciales los días 3 y 4 de diciembre, de 8 a 14, en Híper Libertad (Joaquín V. González 450).

La propuesta está dirigida a participantes desde los 6 años y ofrece actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas. Es requisito contar con control de esfínteres.

Documentación necesaria:

Fotocopia del DNI del participante

Fotocopia del DNI del adulto a cargo

Fotocopia del CUD vigente

Foto carnet

Consultas: 442 9351 (Dirección de Políticas Inclusivas)

Personas mayores de 55 años: actividades y proceso de inscripción

La temporada también incluirá actividades terrestres, natación y el tradicional “tercer tiempo”, un espacio pensado para fortalecer el encuentro y la socialización.

Las inscripciones se realizarán:

Online: 9 y 10 de diciembre

9 y 10 de diciembre Presencial (lista de espera): 11 y 12 de diciembre en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13

Consultas: 413 3239 (División de Personas Mayores)