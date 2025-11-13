Comienzan las inscripciones a las escuelas de verano en Guaymallén: cuándo y cómo podés anotar a tus hijos

Guaymallén abrió las preinscripciones para sus escuelas de verano 2026, un programa que incluye actividades recreativas, deportivas y adaptadas para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La Municipalidad de Guaymallén confirmó la apertura de las preinscripciones para las escuelas de verano, una propuesta que cada temporada reúne a cientos de familias. Desde el 17 de noviembre estarán habilitados los formularios online para quienes quieran asegurar un lugar en el programa Destino Verano, que comenzará el 16 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 13 de febrero de 2026.

La iniciativa está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con actividades recreativas y formativas distribuidas en siete sedes estratégicas del departamento.

El programa Destino Verano está diseñado para ofrecer actividades según distintos grupos etarios:

Niños de 6 a 13 años

Personas mayores de 50 años

Personas con discapacidad

Jóvenes y adultos de 14 a 50 años (en la Escuela de Natación)

Las actividades incluirán deportes, juegos, recreación acuática, propuestas integradoras y espacios pensados para el desarrollo físico y social de cada grupo.

Dónde se desarrollarán las actividades

El municipio confirmó que las escuelas de verano funcionarán en siete sedes, distribuidas para facilitar el acceso de los vecinos.

Escuela de Natación: una de las propuestas más elegidas

La Escuela de Natación vuelve a ser uno de los atractivos del programa. Está destinada a personas de 14 a 50 años y se dictará en los tres polideportivos municipales:

Polideportivo Poliguay

Polideportivo Nicolino Locche

Polideportivo Quino

Horario:

Martes a viernes de 18:00 a 19:30

Cómo y cuándo inscribirse a la escuela de verano en Guyamallén

Las preinscripciones estarán abiertas del 17 al 21 de noviembre a través del sistema de la Municipalidad de Guaymallén, que se encontrará disponible en guaymallen.gob.ar.

Desde el municipio aclararon que la preinscripción no garantiza el cupo, por lo que recomiendan a las familias completar el formulario, apenas quede habilitado.